Más de 20 viviendas colapsaron tras desborde de caño en La Muralla en Maturín

Más de 20 viviendas resultaron afectadas en la localidad La Muralla, tras el colapso del caño que atraviesa esa zona de Maturín.

Las intensas lluvias que se han registrado en Monagas en las últimas horas por el paso de la onda tropical número 29 afectaron a varios sectores de Maturín, siendo La Muralla la zona más perjudicada, donde el nivel del caño superó el medio metro en las viviendas.

Así lo informó, el afectado Luis Rojas, quien lamenta lo que está sucediendo.

“Ya tenemos varias vaguadas que han sucedido. Lo más factible es sacar y reubicar a estas personas que estamos aquí, a estas familias que están aquí. Nos metieron unos colchones para la gente que tampoco se cumplieron”, señaló.

Además, manifestaron que la mayoría de los residentes perdieron parte de sus enseres.

Karina Coa, otra afectada, explica aún el gobierno le tiene que dar la nevera y los colchones “porque el nivel del agua subió demasiado rápido”.

“O sea, si logramos sacar algunas cosas, unos muebles, unos gaveteros y esas cosas, pero no todo, porque eso pesa mucho”, acotó.

Las autoridades municipales, equipos de los bomberos y Protección Civil -PC- y Administración de Desastres acudieron al lugar para evaluar los daños y brindaron asistencia a los afectados.

Noticia al Día/Información de Unión Radio