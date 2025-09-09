Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Este lunes 8 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las celebraciones navideñas en el país comenzarán el próximo 1º de octubre.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y para la felicidad. Vamos a decretar: desde el primero de octubre arranca la Navidad en Venezuela", afirmó el jefe de Estado durante la edición N° 90 de su programa Con Maduro+, transmitido en horas de la noche.

En este sentido, el primer mandatario nacional destacó que "nada ni nadie nos va a quitar en este mundo, el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría".

Invitó al pueblo venezolano a vivir estas fechas con alegría, entre villancicos, gaitas y hallacas.

"Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría", reiteró.

Noticia al Día / VTV