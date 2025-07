Nuncio apostólico aseveró que papa León XIV pide que en Venezuela prevalezca el bien común

El Nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega, señaló que el papa León XIV pide que en Venezuela debe prevalecer la búsqueda del bien común.

Así respondió monseñor Ortega durante un conversatorio en la UCAB, en donde le preguntaron cómo hacer para que prevalezcan garantías para la paz entre los venezolanos.

En ese sentido, destacó que una vez que se dejen a un lado los intereses personales, se pueden cumplir fases que son clave para poder encontrar salidas en conjunto.

"Si realmente uno busca el bien común, se pueden dar pasos muy importantes. En una época marcada por la rapidez y la inmediatez, debemos recuperar los tiempos necesarios. La historia y la experiencia nos han hecho comprender que la paz auténtica es la que toma forma a partir de la realidad. Hay mucho que construir socialmente para poder incidir y eso lleva su tiempo", afirmó.

"Sí, yo creo que esa es una tentación, que cada uno interprete la paz a su manera. Hasta que no se desmonte una visión de paz que quiere decir que ‘’gano y yo soy el centro y estoy ajeno al otro´, no habrá la posibilidad de paz. Si no nos abrimos mínimamente a un diálogo, negociación, a una verdadera conversación sobre la paz, es hora de aceptar de que realmente no la estamos buscando", enfatizó.

Monseñor Ortega resaltó que el papa León XIV ni la Iglesia tienen intereses geopolíticos, por lo que destacó que su labor es siempre llamar al diálogo y siempre poner a disposición la capacidad de mediación de la Santa Sede.

"El papa no tiene intereses políticos, no tiene intereses militares, su interés es la paz y el bien de la gente. Denunciar la guerra se ha hecho con una gran constancia. Llamar a la no violencia, llamar al diálogo, llamar a la colaboración, llamar a la negociación, se hace para dejar ver que El Vaticano está en disposición, cuando las partes lo vean, de interceder, de hacer la mediación necesaria", aclaró.

