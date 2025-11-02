Onda tropical 53 causará lluvias y descargas eléctricas en varios estados del país

La Onda Tropical número 53 se desplaza sobre el occidente venezolano, con riesgos de lluvias y descargas eléctricas en varios estados del país, durante este domingo, 2 de noviembre, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo indicó que en horas de la mañana se espera cielo de poco a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Asimismo indicó que habrá mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, este de Falcón y Lago de Maracaibo.

Durante la tarde y noche se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh,, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

De igual modo, para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera cielo de poco a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevé mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, este de Falcón y Lago de Maracaibo. Sin descartar precipitaciones débiles en la Región Central.

