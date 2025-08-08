Viernes 08 de agosto de 2025
Onda tropical N° 24 entraría al territorio venezolano el próximo domingo 10-Ago

El Inameh anuncia lluvias hacia algunas zonas del país este viernes 8 de agosto

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 24 entraría al territorio venezolano el próximo domingo 10-Ago
Foto: Hannabelle Urdaneta
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes que una nueva onda tropical (OT) se aproxima al territorio venezolano a partir del próximo domingo 10 de agosto.

Se trata de la OT N° 24 cuya ubicación actual se halla sobre el Atlántico Central Tropical y se estima su entrada al país por la Guayana Esequiba, esto sería entre el domingo 10 y el lunes 11 de agosto.

Boletín climático

El organismo apuntó que este viernes Venezuela Amanece con nubosidad productora de lluvias o chubasco, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Apure, Barinas, Miranda, La Guaira y sur oeste de Zulia; asimismo, mantos nubosos con posibles lluvias débiles o moderadas en Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón y Mérida. El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

Foto: Inameh

