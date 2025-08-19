Onda tropical N° 28 entraría al país en las próximas horas: Anuncian precipitaciones al sur del Lago de Maracaibo este martes 19-Ago

La mañana de este martes, 19 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que para las próximas horas se espera la entrada de la onda tropical (OT) número 28 al país, por lo que pudieran presentare precipitaciones hacia el sur del Lago de Maracaibo y otras zonas.

De igual manera el organismo indicó que las OT N° 29 y 30 estarían tocando Venezuela desde este fin de semana, lo que posiblemente traiga más lluvias al territorio.

El Inameh detalló que para este martes, se espera cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional; por otra parte, se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa generando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica especialmente en áreas de Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba y Bolívar, sur de Anzoátegui, Sucre, Monagas y Guárico, Aragua Apure, Barinas, Táchira, Trujillo y al sur del Lago de Maracaibo.

Foto: Inameh

