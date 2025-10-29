Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

A partir de este miércoles, 29 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima que ingrese al país la onda tropical (OT) número 52, misma que se ubica actualmente al norte Surinam y pronostican lluvias en área del Zulia y otros estados venezolanos.

Asimismo, el organismo informó que la OT N° 51 "fue suprimida" al norte de la Guayana Esequiba la tarde de ayer martes. Mientras que la onda tropical N° 53, se prevé que llegue a Venezuela entre el sábado 1° y el domingo 2 de noviembre.

Pronóstico

Hasta horas del mediodía de este miércoles, el Inameh indicó que se prevé poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se estima formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables en zonas de Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Monitoreo del huracán Melissa

Según detalló el organismo meteorológico venezolano el centro de huracán Melissa, ahora categoría 3 se ubica a 1450 Km al oeste-noroeste de Venezuela y continúa alejándose, en los 20,3°N y 76,1°W. Presión mínima central de 960 Hpa, se desplaza al noreste a 19 Km/H y presenta vientos máximos sostenidos de 185 Km/H.

El Inameh aclaró al tiempo que el huracán Melissa: "No representa peligro directo para Venezuela".

Para finalizar el reporte recalcaron que: Desde el Inameh y con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se mantiene un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a su debido tiempo.

Foto: Inameh

