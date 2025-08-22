Onda tropical nro. 29 se desplaza sobre el oriente del país este viernes 22-Ago

La Onda Tropical número 29 se desplaza sobre el oriente del territorio nacional, especificamente sobre la Guayana Esequiba, informó este viernes 22 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo destacó la importancia de que esta onda tiene poca nubosidad asociada.

En su cuenta en Telegram, detalló que la primera vaguada, que se desplaza actualmente por el norte de Surinam, ingresará por la Guayana Esequiba entre el 23 y 24 de agosto.

Mientras que la onda 30, que transita por el Atlántico Central Tropical, llegará al territorio nacional entre el 25 y 26 de agosto.

Condiciones climáticas para hoy

Inameh indicó que en horas de la mañana se prevé cielo nublado en la mayor parte del país, asociados a mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en áreas de Bolívar, Amazonas, este de Miranda/La Guairá, sur de Guárico, Apure, sur de Cojedes, este de Barinas, Táchira, sur de Mérida y Zulia.

En horas de la tarde noche se estima un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional siendo más intensos y frecuentes en zonas como; Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la región central.

