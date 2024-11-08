Onda Tropical nro. 51 se desplaza sobre el oriente del país este 8-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que la onda tropical 51, se desplaza sobre el oriente del país, generando lluvias en varias zonas del territorio nacional.

Asimismo, el organismo indicó que Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas con nubosidad parcial, sin embargo, se aprecian áreas nubladas acompañadas de precipitaciones en partes de Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

#8Nov #INAMEHInforma *Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada y zonas con nubosidad parcial; sin embargo, se aprecian áreas nubladas acompañadas de precipitaciones en partes de *Amazonas, Bolívar, nuestra Guayana Esequiba, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, pic.twitter.com/HWYHAAsggm — INAMEH (@INAMEH) November 8, 2024

Lee también: A tomar previsiones: Inameh estima que en horas de la tarde se registrarán chubascos en varios estado incluyendo el Zulia

Noticia al Día