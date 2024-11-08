Martes 26 de agosto de 2025
Onda Tropical nro. 51 se desplaza sobre el oriente del país este 8-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que la onda tropical 51, se desplaza sobre el oriente del…

Por María Briceño

Onda Tropical nro. 51 se desplaza sobre el oriente del país este 8-Nov
Foto: Oriana Reyes
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que la onda tropical 51, se desplaza sobre el oriente del país, generando lluvias en varias zonas del territorio nacional.

Asimismo, el organismo indicó que Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas con nubosidad parcial, sin embargo, se aprecian áreas nubladas acompañadas de precipitaciones en partes de Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

Murió Manuel de la Calva, miembro del ‘Dúo Dinámico’ de España

Sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, en el que se desplomó, confirmó Ramón Arcusa, pareja artística del cantante

Creatina: el suplemento natural que potencia fuerza y energía

Se ha vuelto popular entre deportistas y personas activas que quieren ganar masa muscular, mejorar su rendimiento físico y sentirse con más energía en cada entrenamiento.
Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 26 de agosto de…
Onda tropical N° 30 se desplaza por el occidente del país

Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Zulia y otras zonas del territorio nacional


