Onda Tropical nro. 7 se desplaza sobre el oriente venezolano generando precipitaciones este 21-Jun

En horas de la tarde de este sábado 21 de junio, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que en la onda tropical número 7 se desplaza sobre el oriente del país, interactuando con la zona de convergencia intertropical reforzada por efectos convectivos locales, provocando nubosidad fragmentada y mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Amazonas, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Sucre y Anzoátegui.

Asimismo, el organismo señaló que la OT número 7, está generando precipitaciones dispersas en zonas Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Yaracuy, Andes y Zulia.

Seguimiento de las ondas tropicales:

Onda Tropical N° 8: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 46°W al sur de 15°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

Onda Tropical N° 9: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 30°W al sur de 14°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 29 y lunes 30 de junio.

