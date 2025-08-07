Polvo del Sahara cubrirá gran parte del país desde este jueves 7-Ago

La mañana de este jueves 7 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que desde hoy entrará al país el polvo del Sahara, que se concentrará en buena parte del territorio venezolano.

El organismo detalló que, se esperan concentraciones de leves a moderadas de polvo sahariano en toda la línea costera y la faja central del país, desde el día jueves 7 hasta el sábado 9 de agosto; situación que limita la formación importante de nubosidad y reduce la visibilidad horizontal.

Polvo del Sahara

El polvo del Sahara es una masa de aire caliente y seca que se forma en del conocido desierto gracias a los vientos que se registran en el norte de África. Este se carga de partículas arenosas que, gracias a los vientos alisios que soplan al oeste del Atlántico Norte, el mismo se desplaza a zonas del Caribe.

Según especialistas en el área, el ‘Polvo del Sahara’ "está formado por minúsculas partículas de arena y es rico en minerales".

Además, es considerado un aerosol, pues sus componentes sólidos son tan pequeños que muchas veces son indistinguibles a simple vista.

¿Es peligroso para la salud humana?

Este fenómeno, puede tener consecuencias sobre las vidas humanas, pues disminuye la buena calidad del aire y puede desatar complicaciones en personas que tengan problemas respiratorios como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Boletín meteorológico

El Inameh también destaca que: Se espera cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; por otra parte, se estima un aumento de nubes de gran desarrollo vertical propiciando lluvias o chubascos con actividad eléctrica especialmente en partes de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Lara y Zulia, alternando algunas zonas con lluvias dispersas al este de Miranda y los Andes.

