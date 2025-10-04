Presidente Maduro asegura que "Venezuela nunca se humillará ante ningún imperio"

El presidente Nicolás Maduro aseguró este viernes 3 de octubre que "Venezuela nunca se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame".

Esto lo expresó durante la clausura de la Conferencia Internacional "Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental".

Asimismo, manifestó: "Le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir. Nuestro pueblo es pacífico y contento".

La conferencia Internacional "Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental", desarrollada este 2 y 3 de octubre, contó con la participación especial de 137 representantes internacionales de 59 países, entre ellos intelectuales y actores de gobierno.

Noticia al Día / Globovisión