Viernes 03 de octubre de 2025
Presidente Maduro asegura que "Venezuela nunca se humillará ante ningún imperio"

Esto lo expresó durante la clausura de la Conferencia Internacional "Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental"

Por Christian Coronel

Presidente Maduro asegura que
El presidente Nicolás Maduro aseguró este viernes 3 de octubre que "Venezuela nunca se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame".

Esto lo expresó durante la clausura de la Conferencia Internacional "Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental".

Asimismo, manifestó: "Le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir. Nuestro pueblo es pacífico y contento".

La conferencia Internacional "Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental", desarrollada este 2 y 3 de octubre, contó con la participación especial de 137 representantes internacionales de 59 países, entre ellos intelectuales y actores de gobierno.

Noticia al Día / Globovisión

Un rayo impactó un transformador diagonal al CDI de la cancha techada de Integración Comunal: También hay casas inundadas

La incesante lluvia de esta noche también afectó varias casas, las cuales sufrieron inundaciones
Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

La víctima quedó identificada como, Yesika Cheto, mientras que su acompañante, de nombre, Zuleidy Villalobos, fue herida de gravedad
Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos
Gobierno venezolano denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU el sobrevuelo de aviones de combate de EEUU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas

