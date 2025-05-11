Presidente Maduro felicita a las madres en su día

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó un emotivo mensaje a las madres en su día a través de su canal en Telegram: «El Día de las Madres es un día de recuerdos, sentimientos, agradecimientos, emociones y encuentro familiar. Siempre tengo presente a mi madre, quien nos dio tanto amor y ejemplo; ella sembró en mí valores hermosos, la fe en Dios y en Cristo Redentor».

«Decir madre es lo más grande, quien te gestó, te parió, te formó, te forjó; mujer que ha resistido para llevarnos a triunfar. Dicen que madre hay una sola, pero por todo lo que he vivido, puedo decir que tengo miles de madres que me aman, me protegen, me ayudan a caminar y me llevan por los caminos del bien», manifestó.

Para finalizar, el jefe de Estado hizo un llamado a defender a la madre. «Defendamos a la madre como quien defiende a lo más hermoso. Defendamos a la familia como quien defiende a la Patria. A quienes tienen a su madre viva, cuídenla, atiéndanla, visítenla, estén con ella, respétenla, quiéranla; y a quienes no la tenemos en esta vida, recordémosla siempre, elevamos una oración por ellas», dijo.

Lee también: Presidente Maduro afirmó que se han financiado 14 mil proyectos comunitarios

Noticia al Día con información de Últimas Noticias