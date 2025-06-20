Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro sobre referéndum constitucional: Pudiera ser el próximo año

Se prevé que las consultas populares se realicen trimestral

Por María Briceño

Foto: RRSS/Prensa presidencial
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el referéndum constitucional pudiera ser el próximo año, según sus estimaciones y de acuerdo a cómo se desarrolle la discusión de las leyes.

"El 27 de julio tenemos la elección 33 (las municipales) (…) después vamos a pasar hasta el 2030 libre de elecciones constitucionales, a menos que bueno (…) está pendiente la reforma constitucional, ver cómo evoluciona y pudiera ser un referéndum el próximo año", dijo el jefe de Estado durante un acto en Propatria, en la Parroquia Sucre.

Asimismo, el mandatario nacional, explicó que las consultas de proyectos comunitarios que serán financiados por el Gobierno continuarán y se prevé que se realice trimestral, lo que se traduce en 4 al año.

El jefe de Estado, adelantó que los diez circuitos electorales que tengan mayor participación electoral en los comicios del 27 de julio, "tendrán un premio doble al que se le dio ahora".

Noticia al Día/Información de El Universal

