Prevalecen las lluvias en el Zulia y gran parte del país este 30-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este miércoles que se estima cielo despejado alternando con zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del país, durante la madrugada y primeras horas de la mañana; no obstante se prevé desarrollo de nubosidad con precipitaciones dispersas en áreas al sur de Amazonas, Portuguesa, sur de Lara, este de Falcón, Apure, Barinas, Andes y Zulia.

El organismo indicó en su reporte diario en redes sociales que después del mediodía, se prevé que incremente la actividad convectiva, propiciando cielo nublado con lluvias, chubascos y ocasionales descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Yaracuy, Lara, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Barinas, Falcón, Andes y Zulia.

Lee también: Intensas lluvias devuelven la vida al desierto del Sáhara

Noticia al Día/Información 0800 Noticias