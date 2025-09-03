Miércoles 03 de septiembre de 2025
Nacionales

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció el sacrificio y la lucha dada por el pueblo chino

Por Ernestina García

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China
Foto capture video
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles 3 de septiembre el acto por el 80.° Aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Mundial Antifascista, celebrado en el Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador en Caracas.

Rodríguez estuvo acompañada por el embajador de China en el país, Lan Hu; el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López; el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, entre otras autoridades y representantes diplomáticos.

Fue entregada una ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos del Libertador Simón Bolívar, luego se procedió a la firma del acta de la actividad solemne por parte de la vicepresidenta y del embajador chino.

La vicepresidenta aseguró que esta fecha «es una gran celebración de la humanidad entera» y recordó el sacrificio realizado por el pueblo chino, «donde 35 millones de personas, civiles y militares, ofrendaron su vida en el combate contra el nazifascismo del imperio japonés de entonces, es motivo de reconocimiento, de celebración, de conmemoración».

Además, destacó el «camino poderoso» de China que tiene un extraordinario mensaje para la humanidad a favor de la paz y del desarrollo compartido de los pueblos.

Noticia al Día

