Domingo 07 de septiembre de 2025
Nacionales

Refuerzan el despliegue de seguridad en los estados Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Delta Amacuro y Sucre

El operativo inició este domingo 7 de septiembre a las 6:00 p.m

Por María Briceño

Refuerzan el despliegue de seguridad en los estados Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Delta Amacuro y Sucre
Foto: agencia
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un refuerzo del despliegue de seguridad en los estados costeros y fronterizos, entre ellos: Zulia, Falcón, Sucre, Delta Amacuro y Nueva Esparta, así como en los espacios fluviales del país.

El operativo inició este domingo 7 de septiembre a las 6:00 p.m, bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Durante una reunión con el Estado Mayor Superior de la FANB, Padrino López informó que se incorporaron 15 mil efectivos adicionales a los diez mil ya presentes en la Zona de Paz binacional número 1 con Colombia, que abarca los estados Táchira y Zulia. Este despliegue ahora cuenta con 25 mil efectivos, apoyados por medios navales, fluviales y drones.

Asimismo, detalló que en la Sierra de Perijá, ubicada en el estado Zulia, se están llevando a cabo operaciones “para determinar y comprobar la no existencia de cultivos ilícitos”. De igual manera, en el estado Apure se intensificará el patrullaje de la Infantería de Marina en los ríos Meta, Capanaparo, Cunaviche y Cinaruco para bloquear posibles rutas de tráfico de drogas.

Padrino López también señaló que el refuerzo en la Guajira venezolana y en la península de Paraguaná (Falcón) busca desmantelar una de las principales rutas del narcotráfico, la misma que, según el ministro, fue utilizada en la fallida "Operación Gedeón".

La Armada Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana mantendrán su patrullaje constante en las fachadas caribeña y atlántica, así como en el espacio aéreo nacional.

El ministro concluyó reafirmando el compromiso de la FANB con el pueblo, asegurando que “nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”.

