Desprendió el palo de agua

Este viernes 31 de octubre en horas de la tarde, Maracaibo se encuentra bajo la influencia de un intenso "palo de agua", tal como ocurrió el pasado jueves.

Los marabinos experimentan aguaceros torrenciales que han causado inundaciones en varias zonas de la ciudad. Asimismo, en el municipio San Francisco.

Las autoridades locales han emitido alertas para advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas y han recomendado evitar salir a la calle a menos que sea necesario. Las lluvias han generado dificultades en el tráfico.

Foto y video: Wilberth Marval

Noticia al Día