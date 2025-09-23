Salud activará jornada nacional de vacunación en octubre para prevenir sarampión, rubéola y poliomielitis

El Ministerio del Poder Popular para la Salud anunció el inicio de un plan nacional de vacunación que se desarrollará entre el 1° y el 31 de octubre, con el propósito de reducir la población en riesgo y preservar la condición del país libre de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la poliomielitis.

Según Unión Radio, los coordinadores de los Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) recibieron lineamientos específicos para implementar estrategias locales que permitan completar los esquemas de inmunización en grupos prioritarios: niños menores de un año, estudiantes en edad escolar y mujeres embarazadas.

Asimismo, se instruyó la identificación de comunidades que hayan registrado brotes previos de sarampión, con el fin de reforzar la cobertura en esas zonas y garantizar la aplicación de las dosis necesarias para alcanzar los objetivos nacionales.

La campaña busca cerrar las brechas existentes en la cobertura vacunal y asegurar que toda la población elegible reciba la protección correspondiente contra estas enfermedades prevenibles.

