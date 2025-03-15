Se acerca la fecha límite de para pagar el ISLR

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) reitera que el plazo para pagar el Impuesto Sobre La Renta (ISLR), es hasta el 31 de marzo.

Para ello, pone a disposición las diversas formas de pago disponibles, a través de su plataforma web o a través de las plataformas de casi 20 entidades bancarias diferentes.

Pasos para pagar el ISLR

Ingrese a la página oficial del Seniat

Seleccione "Seniat en línea" y elija la alternativa de Persona Natural o jurídica según sea el caso.

Ingrese a la plataforma con su usuario, contraseña y código de la imagen que aparece en pantalla.

Presione "Menú Contribuyente" y elija la opción "Procesos Tributarios". Después, haga click en Declaración ISLR y luego elija "Definitivo" o "Estimado", según lo que sea necesario.

Verifique y confirme la información fiscal.

Añada toda la información que exige la plataforma.

Agregue un correo electrónico y pulse "continuar".

Posteriormente, el sistema mostrará los detalles de la declaración. Presione "declarar" para continuar con el proceso.

El Seniat reflejará los enlaces de compromisos de pago que asumió y con las fechas respectivas. El usuario debe presionar en el que corresponde.

Por último, elija si hará el pago de ISRL de forma digital o manual. No olvide imprimir hasta cinco copias de planilla de pago.

Lee también: Gobierno venezolano exonera del Impuesto Sobre la Renta a Asociaciones Cooperativas

Noticia al Día/Información de Diario 2001



