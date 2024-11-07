Se prevé lluvias en el Zulia en las próximas horas

La tarde de este jueves 7 de noviembre, se ha caracterizado por una variabilidad climática significativa en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), extensos mantos nubosos y áreas despejadas se alternan, generando precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Las zonas afectadas son las regiones de Nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, norte de Anzoátegui, Guárico, Apure, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.

Noticia al Día / Inameh