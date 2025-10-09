Sismo de magnitud 4.0 se registró al este de Bachaquero, estado Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles un sismo de magnitud 4.0 en la escala de momento sísmico (Mw), ocurrido a las 2:44 de la tarde, con epicentro ubicado a 59 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia.

El evento telúrico se registró a una profundidad de 3.2 kilómetros, en las coordenadas 9.963° de latitud norte y 70.580° de longitud oeste. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque algunos habitantes de municipios cercanos indicaron haber sentido el movimiento.

Funvisis recordó que Venezuela es una región sísmicamente activa, por lo que exhorta a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante posibles réplicas. El organismo continúa monitoreando la actividad sísmica en el occidente del país.

Noticia al Día / Funvisis