Miércoles 17 de septiembre de 2025
Nacionales

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

El operativo nacional inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV

Por María Briceño

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), inició el Plan Nacional "Regreso a Clases 2025″, con el objetivo de "proteger la economía del pueblo venezolano".

El operativo nacional inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV, así como la posible especulación con el precio de los productos.

"¡Juntos garantizamos un regreso a clases accesible para todos!", expresó la Sundde a través de su cuenta en Instagram.

Promociones deben ser notificadas ante la Sundde

En días recientes, el organismo regulador informó que en aras de garantizar la legalidad y la transparencia de las promociones, los comerciantes deberán incluir en las mismas dos pasos para indicar su validez:

1-Fecha de inicio y fin de las promociones.

2-El siguiente texto: "Promoción autorizada por la Sundde…, (seguida del código alfanumérico o nomenclatura que certifica su aprobación) SUNDDE/ICGP/PROMOCION/00000/2025″.

Pasos a seguir por los comerciantes para obtener la autorización de sus promociones

Envíe los requisitos escaneados en formato pdf al correo [email protected]

Incluya en un solo correo e identifique el asunto con el nombre de la promoción.

La solicitud debe realizarse con una antelación de 10 días.

La autorización le será enviada a la misma dirección de correo.

¿Cuáles son los requisitos?

Declaración Jurada.

Registro de Información Fiscal (RIF).

Última declaración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

Registro Mercantil con indicación del capital actualizado y última acta de asamblea.

Certificado RUPDAE.

Convenio Suscrito.

Carta Compromiso entre las empresas participantes.

Material publicitario a utilizar en la promoción u oferta.

Inventario de la mercancía en promoción (en los casos que se requiera).

Factura de compra de los obsequios o premios a entregar, así como de los productos, objetos de promoción u oferta.

Estructura de Costos

Se debe indicar el plazo de duración de las ofertas.

Lee también: Sundde lanza aplicación para supervisar precios en locales comerciales

Noticia al Día/Información de Diario 2001


Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Noticias Relacionadas

Sucesos

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Investigan a su pareja
Al Dia

Yeyson Paredes avanza en etapa crucial de su peregrinación en Los Andes venezolanos

Desde el 10 de agosto, Yeyson ha avanzado con una imagen del beato en sus manos, visitando pueblos, comunidades, hospitales e iglesias en su peregrinar

Al Dia

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Se realizará en la Isla de la Orchila, en la Base aeronaval Antonio Díaz
Nacionales

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturaron a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025