Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), inició el Plan Nacional "Regreso a Clases 2025″, con el objetivo de "proteger la economía del pueblo venezolano".

El operativo nacional inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV, así como la posible especulación con el precio de los productos.

"¡Juntos garantizamos un regreso a clases accesible para todos!", expresó la Sundde a través de su cuenta en Instagram.

Promociones deben ser notificadas ante la Sundde

En días recientes, el organismo regulador informó que en aras de garantizar la legalidad y la transparencia de las promociones, los comerciantes deberán incluir en las mismas dos pasos para indicar su validez:

1-Fecha de inicio y fin de las promociones.

2-El siguiente texto: "Promoción autorizada por la Sundde…, (seguida del código alfanumérico o nomenclatura que certifica su aprobación) SUNDDE/ICGP/PROMOCION/00000/2025″.

Pasos a seguir por los comerciantes para obtener la autorización de sus promociones

Envíe los requisitos escaneados en formato pdf al correo [email protected]

Incluya en un solo correo e identifique el asunto con el nombre de la promoción.

La solicitud debe realizarse con una antelación de 10 días.

La autorización le será enviada a la misma dirección de correo.

¿Cuáles son los requisitos?

Declaración Jurada.

Registro de Información Fiscal (RIF).

Última declaración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

Registro Mercantil con indicación del capital actualizado y última acta de asamblea.

Certificado RUPDAE.

Convenio Suscrito.

Carta Compromiso entre las empresas participantes.

Material publicitario a utilizar en la promoción u oferta.

Inventario de la mercancía en promoción (en los casos que se requiera).

Factura de compra de los obsequios o premios a entregar, así como de los productos, objetos de promoción u oferta.

Estructura de Costos

Se debe indicar el plazo de duración de las ofertas.

Noticia al Día/Información de Diario 2001



