Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), inició el Plan Nacional "Regreso a Clases 2025″, con el objetivo de "proteger la economía del pueblo venezolano".
El operativo nacional inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV, así como la posible especulación con el precio de los productos.
"¡Juntos garantizamos un regreso a clases accesible para todos!", expresó la Sundde a través de su cuenta en Instagram.
Promociones deben ser notificadas ante la Sundde
En días recientes, el organismo regulador informó que en aras de garantizar la legalidad y la transparencia de las promociones, los comerciantes deberán incluir en las mismas dos pasos para indicar su validez:
1-Fecha de inicio y fin de las promociones.
2-El siguiente texto: "Promoción autorizada por la Sundde…, (seguida del código alfanumérico o nomenclatura que certifica su aprobación) SUNDDE/ICGP/PROMOCION/00000/2025″.
Pasos a seguir por los comerciantes para obtener la autorización de sus promociones
Envíe los requisitos escaneados en formato pdf al correo [email protected]
Incluya en un solo correo e identifique el asunto con el nombre de la promoción.
La solicitud debe realizarse con una antelación de 10 días.
La autorización le será enviada a la misma dirección de correo.
¿Cuáles son los requisitos?
Declaración Jurada.
Registro de Información Fiscal (RIF).
Última declaración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).
Registro Mercantil con indicación del capital actualizado y última acta de asamblea.
Certificado RUPDAE.
Convenio Suscrito.
Carta Compromiso entre las empresas participantes.
Material publicitario a utilizar en la promoción u oferta.
Inventario de la mercancía en promoción (en los casos que se requiera).
Factura de compra de los obsequios o premios a entregar, así como de los productos, objetos de promoción u oferta.
Estructura de Costos
Se debe indicar el plazo de duración de las ofertas.
Noticia al Día/Información de Diario 2001