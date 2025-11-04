Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes, 4 de noviembre de 2025.
Lee también: Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre
La entrega oficial se realizó el 3 de noviembre de 1942, durante el mandato de Medina Angarita, quien impulsó importantes reformas en materia de derechos civiles, modernización administrativa y fortalecimiento del Estado venezolano. La creación del sistema de cedulación permitió establecer un registro único de identidad, facilitando el acceso a servicios públicos, procesos electorales y trámites legales
“Todos los días en Estados Unidos confiscan contenedores que dicen traer comida desde Ecuador, pero lo que traen es droga. Y esos negocios son del presidente de Ecuador”, expresó Cabello durante en el programa Con Maduro +, en la que también cuestionó el papel de las autoridades internacionales ante estos hallazgos