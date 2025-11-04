Martes 04 de noviembre de 2025
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Por Candy Valbuena

Foto: RedPres.com
Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes, 4 de noviembre de 2025.

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

El superintendente del Seniat, José David Cabello, Informó que en los primeros diez meses de 2025 el ente tributario recaudó un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares.
Nacionales

Un 3 de noviembre de 1942: Isaías Medina Angarita recibe la primera cédula de identidad en Venezuela

La entrega oficial se realizó el 3 de noviembre de 1942, durante el mandato de Medina Angarita, quien impulsó importantes reformas en materia de derechos civiles, modernización administrativa y fortalecimiento del Estado venezolano. La creación del sistema de cedulación permitió establecer un registro único de identidad, facilitando el acceso a servicios públicos, procesos electorales y trámites legales
Nacionales

Diosdado Cabello acusa a Daniel Noboa de liderar red de narcotráfico y Maduro denuncia presencia de mafia albanesa en Colombia

“Todos los días en Estados Unidos confiscan contenedores que dicen traer comida desde Ecuador, pero lo que traen es droga. Y esos negocios son del presidente de Ecuador”, expresó Cabello durante en el programa Con Maduro +, en la que también cuestionó el papel de las autoridades internacionales ante estos hallazgos
Nacionales

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado

