Venezuela comienza ciclo de vacunación del rebaño contra la fiebre aftosa

Este viernes 1 de Noviembre, Venezuela comienza un ciclo de vacunación de su rebaño contra la fiebre aftosa que finalizará el próximo 15 de diciembre, con vistas a ser reconocido como país libre de esta enfermedad y llegar a mercados internacionales, anunció la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).

En un video publicado en Instagram, el presidente de la gremial, Edgar Medina, hizo un llamado a los ganaderos a cumplir con el compromiso de vacunar a sus animales, a fin de subir los «índices de vacunación y así, muy pronto», tener «la certificación de Venezuela como país libre de fiebre aftosa».

Expresó que se trata de «una necesidad» y que todos deben ser conscientes de que, de esa forma, podrán poner sus «productos en diferentes anaqueles internacionales», así como garantizar que el rebaño «tenga la salud suficiente» para «dar tranquilidad a todos los venezolanos».

El líder de Fedenaga ha recorrido el país para instar a los ganaderos a «seguir produciendo de mejor y mayor calidad» para satisfacer la necesidad interna del consumo.

En agosto de 2023, el mandatario Nicolás Maduro anunció que el Gobierno busca una certificación internacional que declare al país libre de aftosa para comenzar a exportar ganado.

En ese sentido, afirmó que el país ya es libre de la enfermedad, por lo que solo falta «abrir los caminos para lograr» la certificación internacional, un trámite que el Ejecutivo lleva adelante ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Indicó entonces que la nación cuenta con un rebaño bufalino de 3.700.000 cabezas que esperan extender hasta los 4 millones en 2025, cuando también prevén alcanzar las 10 millones de cabras, lo que, según el jefe de Estado, tiene potencial para ser exportado a «los mercados del mundo».

En febrero de 2020, el Gobierno decretó que el país es «zona libre de fiebre aftosa con vacunación a todo el territorio», y pidió a la cartera de Agricultura «adoptar todas las acciones necesarias» para conseguir la certificación por parte de la OMSA.

Noticia al Día / Unión Radio