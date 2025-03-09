Venezuela evalúa estrategias para fortalecer la conectividad marítima del país

Autoridades de Venezuela evaluaron estrategias para fortalecer la conectividad marítima del país, como parte de una estrategia para garantizar la "soberanía y la prosperidad económica", informó este domingo el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

A través de una nota de prensa, la formación indicó que esta revisión se hizo en un encuentro entre los titulares de Comercio Exterior y Transporte, Coromoto Godoy y Ramón Velásquez, respectivamente, en Caracas.

"El encuentro permitió plantear estrategias para fortalecer la naviera nacional Venavega e incorporar navieras internacionales en nuestras rutas marítimas comerciales de cabotaje, tránsito y transbordo", explicó el Ministerio de Comercio Exterior, según recoge la nota de prensa.

El PSUV explicó que la meta es apoyar la "nueva visión de vocación exportadora impulsada" por Nicolás Maduro, quien juró como presidente el 10 de enero tras su cuestionada reelección, para -sostuvo- diversificar la economía y así "no tener una dependencia tan directa de la renta petrolera".

El martes, el Ejecutivo de Donald Trump puso fin a la licencia de Chevron en Venezuela y le dio un mes, hasta el 3 de abril, para salir del país caribeño, después de que el presidente estadounidense criticara a Maduro por no acelerar las deportaciones de indocumentados en EE.UU. tan rápido como esperaba.

Chevron estaba operando en Venezuela gracias a una licencia que el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) otorgó a la compañía en noviembre de 2022 para que pudiera aumentar su producción en Venezuela.

La salida de Chevron supone un revés económico para Venezuela, ya que la petrolera estadounidense había contribuido a la reactivación de la producción petrolera venezolana, que en enero de este año superó por primera vez el millón de barriles por día (bpd) desde junio de 2019, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El martes, la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez, indicó que tras este anuncio, Maduro ordenó "la activación del Plan Independencia Productiva Absoluta", con el propósito -explicó- de que la industria de hidrocarburos y la economía del país "siga su recuperación estable y diversificada".

Noticia al Día / EFE