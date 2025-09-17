Venezuela instala Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ante amenazas de EEUU

Este martes,16 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, un encuentro que reúne a 434 representantes de sectores estratégicos del país para consolidar la defensa de la soberanía y la paz, en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos contra el país y la región.

Acompañado por la primera dama, Cilia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y los vicepresidentes Pedro Infante y América Pérez, el acto marcó el inicio de un nuevo órgano orientado a fortalecer la seguridad nacional a través del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar.

Este plan se enmarca en la 3ª Gran Transformación del Plan de la Patria de las 7T, con el objetivo de resguardar la unidad territorial y rechazar cualquier intento de desestabilización.

El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz articula a diversos sectores, incluyendo 18 representantes universitarios, 48 del ámbito político, 18 cultores e intelectuales, 17 del sector religioso, 63 de la Asamblea Nacional, 214 del sector económico y 56 del ámbito social.

El presidente Maduro, en su rol de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacó la importancia de declarar a Venezuela como zona de paz, rechazando narrativas y planes que, según afirmó, buscan violar la soberanía e independencia del país.

Noticia al Día/Información de Telesur