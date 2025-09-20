Vicepresidenta anuncia preparativos para las ferias navideñas

Este viernes, 19 de septiembre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció durante un encuentro con el Gabinete Económico, que ya iniciaron los preparativos para las ferias navideñas.

En la reunión de trabajo, Rodríguez también ofreció un balance económico, donde destacó que el país alcanzó una disponibilidad de 10 mil productos manufacturados a nivel nacional.

Asimismo, destacó que el objetivo es asegurar que los productos locales lleguen a los hogares venezolanos, permitiendo a las familias celebrar las festividades con tranquilidad.

Dichas ferias estarán desplegadas en diversos puntos y mercados del país, con productos para la elaboración de los platillos navideños.

"Nos preparamos para el primero de octubre con el anuncio del Presidente Maduro de inicio de las Navidades en Venezuela, y los productos estarán en la casa de los venezolanos y de las venezolanas para un disfrute en familia, en paz, en tranquilidad y con mucho amor de esta fecha decembrina".

Rodríguez dejó claro que la exportación de estos productos no está dirigida a Estados Unidos, enfatizó que existen otros mercados internacionales que muestran un gran interés en adquirirlos.

Noticia al Día/Información de El Periódico de Monagas