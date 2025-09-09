Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Yeyson Paredes peregrina a pie por tres estados con José Gregorio Hernández en el corazón hacia la canonización

Yeyson Paredes, un devoto del Dr. José Gregorio Hernández ha iniciado "La Peregrinación de Los Andes", caminando más de 400 kilómetros con una imagen del beato entre sus brazos, impulsado por la fe y el amor.

Por Arelys Munda

Yeyson Paredes peregrina a pie por tres estados con José Gregorio Hernández en el corazón hacia la canonización
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El fervor que rodea a la figura del Dr. José Gregorio Hernández se manifiesta de diversas maneras, una de las más recientes es la "Peregrinación de Los Andes" emprendida por Yeyson Paredes. Un joven trujillano, que se encuentra llevando un mensaje de fe y devoción, con una figura del Dr. José Gregorio Hernández a cuestas.

Yeyson Paredes, un devoto del Dr. José Gregorio Hernández, inició una conmovedora peregrinación a pie por los Andes venezolanos con la misión de impulsar la canonización del beato y recaudar fondos para asistir a la ceremonia oficial en el Vaticano, programada para el 19 de octubre de 2025.

Este proyecto, que él describe como uno de los más importantes de su vida, comenzó el 10 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m. desde el Santuario de Isnotú, en Trujillo, con la meta de llegar al Santuario Diocesano del Dr. José Gregorio Hernández en San Cristóbal, Táchira para cumplir una promesa y poder recaudar fondos para asistir a la misa oficial de canonización del beato en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Paredes ha documentado en sus redes sociales cada etapa de esta travesía en honor al "santo universal". Su recorrido, una considerable hazaña a pie, lo ha llevado a cruzar los monumentales páramos andinos, donde ha enfrentado un clima impredecible, a veces frío, a veces lluvioso. A lo largo del camino, ha encontrado la hospitalidad de devotos que le han ofrecido comida, un lugar para resguardarse, e incluso una cama para pasar la noche antes de continuar su camino al amanecer.

Según videos publicado en sus redes sociales, el 13 de agosto llegó a Timotes, estado Mérida, y el día siguiente como parte de su peregrinación, visitó la Basílica Santa Lucía, donde conversó con su párroco, Willians González, sobre el significado del "Santo Universal".

En el camino de la "Peregrinación de Los Andes" también visitó el Monasterio Sagrado Corazón de Jesús, donde se encuentran las Monjas Trujillanas. En este lugar espiritual, tuvo la oportunidad de conversar sobre los santos Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández. La interacción fue para él una manera de confesión, ya que las monjas no pueden tener contacto con el público, una charla valiosa para seguir caminando con la voluntad de la fe. Este encuentro fue posteado en sus redes sociales el 18 de agosto.

El viaje por los páramos andinos presentó un gran desafío entre el 20 y el 25 de agosto. Al llegar al Pico El Águila, Paredes sufrió una caída y, afectado por la falta de oxígeno, se vio obligado a salirse de la ruta. Tuvo que acortar su camino y avanzar entre la vegetación, lejos de los senderos principales.

El 25 de agosto, bajando de los páramos, pasó por la Capilla de Piedra en San Rafael de Mucuchíes, un lugar emblemático para los andinos.

Después de 17 días de intensa caminata desde Isnotú, Trujillo, Paredes llegó a la ciudad de Mérida. Entre el 26 y el 28 de agosto, encontró refugio en la Iglesia de Santa Lucía, donde conversó con galenos del Colegio de Médicos. Durante su encuentro, los médicos le compartieron el significado del mural del Dr. José Gregorio Hernández que adorna el hospital, una parada significativa en su largo recorrido a través del estado.

Según su propio relato, el 29 de agosto llegó al Santuario de José Gregorio Hernández en Ejido, estado Mérida, donde coincidió con la reinauguración de un gran monumento en honor al beato. El 1 de septiembre, logró llegar al lugar más alto del mundo, la estación Pico Espejo en el teleférico Mukumbarí, donde compartió con el monumento de la Virgen de Las Nieves. En total, pasó seis días recorriendo el estado Mérida a pie, visitando comunidades, hospitales y otros lugares, lo que le ha permitido compartir con cientos de devotos.

Hasta hace una semana, Paredes visitó el Hospital Universitario de Los Andes con la imagen del santo. Describió el momento como "muy especial" inolvidable, ya que buscaba llevar un mensaje de fe y esperanza a los enfermos. Con una oración, pide a José Gregorio Hernández por los pacientes en los hospitales y exhorta a los fieles a mantener su devoción incluso en momentos dificiles.

Después de recorrer más de 400 kilómetros, Paredes se despidió de Mérida, para seguir su camino hacia San Cristóbal. La despedida, la semana pasada marcó un nuevo capítulo en su larga travesía.

Tan solo hace tres días, se reunió con el rector de la Universidad de Los Andes y ex alcalde del municipio Libertador, Lester Rodríguez Herrara, con quien conversó sobre la importancia de la figura del Dr. José Gregorio Hernández para el impulso de la educación.  

Actualmente, el Peregrino de Los Andes se dirige al Valle del Mocotíes, continuando su ruta hacia la capital del estado Táchira, San Cristóbal, en un recorrido que le tomará unos quince días más.

La peregrinación de Yeyson ha trascendido lo personal, convirtiéndose en un testimonio de la devoción de los venezolanos por el "Médico de los Pobres". Su viaje, que combina el reto físico y espiritual, es un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Al seguir su camino y enfrentar los desafíos de la ruta, Yeyson Paredes se ha convertido en un faro de esperanza para todos los que creen en los milagros del Dr. José Gregorio Hernández.

Noticia Al Dia / Arelys Munda / Jesús Fernández / Andrea Barrueta

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Noticias Relacionadas

Deportes

Moto policial provoca accidente en la Vuelta a Venezuela

A pocos metros del sprint final, una moto policial interrumpió la competencia llevándose por delante a competidores
Nacionales

Maduro a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir Venezuela, "venga de primera"

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: ‘si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", expresó el mandatario en una entrevista difundida este martes por el canal ruso RT
Sucesos

Motorizado policial impactó contra varios ciclistas durante una carrera en Mérida

El choque quedó grabado
Internacionales

Catar afirma que "se reserva el derecho" de responder al ataque israelí

Durante una rueda de prensa, el jefe de Gobierno catarí aseguró que el país "no tolerará" ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de "responder" a este "ataque descarado", perpetrado por el país hebreo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025