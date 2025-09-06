Sábado 06 de septiembre de 2025
Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Foto: Cortesía
El Colegio de Abogados no es solo un espacio de inscripción o un requisito formal: es la institución llamada a defender a los profesionales del derecho frente a cualquier atropello en el ejercicio de su labor. Esa defensa gremial es esencial, porque sin abogados libres no hay justicia posible.

Sin embargo, defender al abogado también implica recordar que la crítica y la denuncia deben ejercerse con responsabilidad. El colegio tiene que hacer un llamado a que los reclamos se formulen por las vías que la ley establece: la Fiscalía cuando se trata de delitos, los tribunales disciplinarios en lo gremial, la Inspectoría General de Tribunales cuando se denuncian irregularidades judiciales. Solo así se fortalece la institucionalidad y se legitima la lucha por el Estado de Derecho.

Esto no significa restar valor a la denuncia pública. Expresarse y visibilizar irregularidades es un derecho legítimo en democracia, pero nunca puede confundirse con el agravio personal o la descalificación indiscriminada de los jueces, fiscales o tribunales. La majestad de la justicia debe ser respetada, incluso al momento de ejercer la crítica más firme.

El reto del Colegio de Abogados, por tanto, es doble: ser el escudo que defiende al gremio con valentía, y a la vez la voz que recuerda que el respeto y la institucionalidad son inseparables de nuestra profesión. Defender al abogado y respetar la justicia son dos deberes que caminan juntos. Cumplirlos es la única manera de preservar la dignidad de la abogacía y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

El abogado está llamado a ser defensor de derechos, pero también guardián del respeto institucional.

Abg. Juan Pablo Montiel Almeida

