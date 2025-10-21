Martes 21 de octubre de 2025
Cuarta Consulta Popular se realizará el 23 de noviembre para elegir proyectos comunitarios

Durante su intervención, el mandatario instó a los vecinos de todo el país a preparar sus propuestas y participar activamente en la jornada electoral, en la que se elegirán dos proyectos por comunidad para su financiamiento y ejecución. "Democracia directa, el pueblo a elecciones generales para elegir dos proyectos", expresó

Por Andrea Guerrero

Foto: VTV
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la cuarta Consulta Popular Nacional se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre, como parte del mecanismo de participación ciudadana que permite a las comunidades postular y seleccionar proyectos de interés colectivo.

Durante su intervención, el mandatario instó a los vecinos de todo el país a preparar sus propuestas y participar activamente en la jornada electoral, en la que se elegirán dos proyectos por comunidad para su financiamiento y ejecución. “Democracia directa, el pueblo a elecciones generales para elegir dos proyectos”, expresó.

El proceso forma parte de un esquema de elecciones comunales trimestrales, orientado a la entrega de recursos públicos para iniciativas locales. Según cifras oficiales, hasta la fecha se han consolidado 5.336 Circuitos Comunales y 3.652 comunas, con la meta de alcanzar 6.000 comunas para enero de 2027.

En el marco del anuncio, el jefe de Estado también se refirió al aniversario número 13 del llamado “Golpe de Timón”, promovido por el expresidente Hugo Chávez, y denunció campañas internacionales que, a su juicio, buscan desacreditar el modelo de democracia participativa venezolano.

La primera Consulta Popular Nacional se realizó en abril de este año, con la selección de 4.500 proyectos comunitarios. La segunda jornada tuvo lugar en agosto, y permitió la elección de nuevas propuestas por parte de los Circuitos Comunales, fortaleciendo el protagonismo del Poder Popular en la gestión local.

Noticia al Día / VTV

