Delcy Rodríguez denunció que las actas de la oposición son fraudulentas

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático, este jueves 8 de agosto, donde declaró que las actas presentadas por la oposición son fraudulentas, lo que generan el desconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Debe aclararse que estas actas fraudulentas presentadas por la oposición no son el mecanismo oficial del CNE (…) Esto es un golpe de Estado que ha sido contenido por la sabiduría del pueblo y por la presentación del presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia", exclamó la vicepresidenta.

Rodríguez hizo un reencuentro sobre la tensión suscitada en el país y recordó al recurso de Amparo introducido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde el excandidato, Edmundo González Urrutia, se negó a asistir para presentar sus actas obtenidas durante los comisión y apuntó a un portal web donde se publicaron unos resultado diferentes a los emitidos por el CNE.

En este sentido, Rodríguez aseguró que dicho el portal web fue manejado desde los Estados Unidos,

"Hay una histeria internacional sobre las actas, podrían hacer hasta una serie en Netflix, ha sido tal la histeria que ha opacado a las olimpiadas en Francia", lamentó.

Así mismo, aseguró que tienen miles de denuncias a través de la VenApp. "Esas actas no tienen datos de testigos y en este momento que se citan a los partidos políticos en el TSJ dicen que no tenían testigos. Hay que hacer un esfuerzo por difundir las actas reales y no estas fraudulentas que están en una fraudulenta página web y no en la página del CNE", dijo.

Sobre el ataque al sistema del CNE, la vicepresidente indicó que pretendieron detener la transmisión de datos y advirtió que Edmundo González Urrutia, es el responsable de los hechos de violencia que ocurren en el país.

Noticia al Día / VTV