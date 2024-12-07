Fracasa la moción para destituir al presidente de Corea del Sur

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, evitó este sábado 7 de diciembre su destitución, debido al boicot de los legisladores de su partido que se ausentaron de la votación en el parlamento.

Asimismo, se iba a discutir una moción, en ese sentido, presentada por el partido opositor, luego de la imposición efímera de una ley marcial esta semana.

Se necesitaban 200 de los 300 votos para destituir al presidente Yoon, pero se presentaron solo 195 legisladores en la votación. "Por lo tanto, declaro que la votación sobre este tema es inválida", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik.

Todo esto mientras los ciudadanos se encontraban en frente del parlamento reclamando que el actual mandatario saliera del poder.

Noticia al Dia