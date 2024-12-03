Gobierno confirma la reactivación de la oficina de DDHH de la ONU, expulsada en febrero

El Gobierno de Venezuela confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien instó el lunes a Caracas a permitir que los representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido «previamente por escrito», y urgió al Ejecutivo a «cooperar de manera más tangible» con la fiscalía de la CPI.

Venezuela consideró «preocupante» que el fiscal de la CPI «no haya sido puesto al tanto de estos avances» al asegurar que la reactivación de la oficina de Acnudh fue concretada el pasado noviembre.

Venezuela aseguró que ha informado «oportuna y ampliamente» a la fiscalía de la CPI sobre «todas las medidas adoptadas en el orden interno» para avanzar en el «cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos con la Fiscalía».

En febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, al considerar que «instrumentalizaron» su trabajo en contra del Ejecutivo.

Sin embargo, dos meses después Maduro invitó a la oficina del Acnudh a que volviera a Venezuela y propuso superar «las diferencias», una vuelta que se concretó más de medio año después.

