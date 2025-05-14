Hay que recuperar la vialidad interestatal y fortalecer la educación superior en Perijá: Luis Miguel Barboza, candidato de UNT a la AN por el circuito 1 del Zulia

Recuperar la vialidad a través de la recaudación que se haga en todos los peajes interestatales, garantizar una mayor seguridad al sector ganadero y la construcción de una universidad en la región perijanera, son las principales propuestas que lleva como bandera durante su campaña Luis Miguel Barboza, candidato a la AN por el partido UNT en representación del circuito 1 del estado Zulia.

Para el candidato, es necesario fortalecer los proyectos de desarrollo social para los municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y Jesús María Semprúm. Aseguró que su postulación apuesta por lograr un espacio en la Asamblea Nacional, en donde pueda debatir y opinar sobre las diferentes problemáticas que afectan a los habitantes y productores de estas tres localidades agropecuarias.

Destacó que su propósito es que se hagan cumplir las leyes para lograr acuerdos y trabajar en base a defender los intereses de la región zuliana para que el país siga avanzando. Entre estas propuestas destaca la creación de una universidad en la región perijanera para que quienes quieran estudiar una carrera profesional no tengan que trasladarse todos los días a Maracaibo.

"Es importante que durante el próximo periodo legislativo hayan diputados que puedan debatir y opinar sobre las diferentes problemáticas que afectan nuestra entidad. Voy enfocado en trabajar por los intereses del Zulia para que la Gobernación tenga sus recursos y pueda seguir funcionando. Asimismo, recuperar la recaudación que se haga en todos nuestros peajes, puertos y aeropuertos", dijo Barboza.

Barboza sostiene que el dinero que a diario se genera en los peajes interestatales no se invierte en el asfaltado y demarcación de las carreteras, por lo que busca revertir esa situación. Aseguró que otra problemática a solucionar es el suministro de gasoil en el eje perijanero, para que la actividad agropecuaria en Rosario, Machiques y Jesús María Semprúm siga desarrollándose.

La economía de estos tres municipios que yo represento se basa es en la actividad agropecuaria y por ello busco fortalecer la seguridad de nuestros ganaderos. También fortalecer la educación superior y solventar la situación con el gasoil que es más caro para producir que para viajar. Tenemos que salir a votar el 25 de mayo. Entregar o perder el voto significa un atraso de 50 años", agregó Luis Barboza.

Noticia al Día / José Gregorio Flores