"Hemos recuperado Maracaibo y San Francisco": Presidente Maduro tras conocerse el primer boletín del CNE

La madrugada de este lunes, 28 de julio, luego de darse a conocer los primeros resultados de las elecciones de alcaldes y concejos municipales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro Moros, manifestó con gran orgullo: "¡Hemos ganado Maracaibo! ¡Hemos recuperado Maracaibo, San Francisco! ¡Hemos ganado 23 capitales de las 24! ¡Ha aumentado la votación en participación y hemos aumentado nuestra votación en todas las ciudades que hemos ganado!".

Desde la Plaza Bolívar de Caracas, indicó que todo el que quiera participar y aportar a la paz, será bienvenido a trabajar de la mano con el Gobierno Revolucionario.

"Hemos cerrado un ciclo electoral, constitucional, de manera intachable (…) y esto es gracias a un pueblo. Si no hubiera un pueblo comprometido, si no hubiera una mujer comprometida en la calle todos los días con su liderazgo, si no hubiera un hombre aguerrido y bravo, si no hubiera una juventud despierta, no hubiera Revolución en Venezuela", subrayó en su discurso.

Natalicio de Chávez

El Jefe de Estado expresó en su discurso que el expresidente Hugo Chávez está más presente que nunca, especialmente cada 28 de julio, día de su natalicio. "En nuestra lucha, nuestro pueblo siempre lo tiene presente como su orientación, como su ejemplo, como su inspiración (…) desde Caracas quiero enviar un saludo a mis hermanos del Zulia", destacó en reconocimiento a la participación activa de los marabinos en estos comicios.

Con resultados de 285 alcaldías a favor de un total 335, Maduro despidió su alocución.

