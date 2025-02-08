Maduro activó Sala de Autogobierno Comunal para monitorear proyectos comunitarios del país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este viernes 7 de febrero, en horas de la tarde, la Sala de Autogobierno Comunal, en la sede de la Vicepresidencia de la República.

“No había visitado la sede de la Vicepresidencia desde el 23 de febrero de ese año, cuando enfrentamos el intento de invasión que se gestó desde múltiples frentes. Recuerdan el concierto de Cúcuta, en donde se desvió una gran cantidad de dinero bajo la fachada de ayuda humanitaria, contratando a dos mil delincuentes para atacar a Venezuela. Sin embargo, el pueblo del Táchira y nuestros milicianos los derrotaron, y así triunfó la paz", recordó el jefe de Estado.

Por lo que precisó que desde los cuatro puntos cardinales de la nación se construirá el nuevo sistema de Gobierno Popular.

"Estamos ya visualizando esta concreción, dejando atrás los atisbos del viejo estado burgués, herencia del autoritario estado neocolonial y de la burguesía parasitaria", dijo.

Indicó que cada circuito comunal debe tener sus siete transformaciones (7T). “Ya tenemos los instrumentos, tenemos la cartografía, la agenda concreta de acción, las consultas y, como instrumento fundamental, las 7T con la cartografía del futuro que debe ser realizada por todas las comunidades del país (…)”.

Monitoreo efectivo: Puntos claves de vigilancia

Desde la Sala Situacional Antonio José de Sucre se establecerá una Agenda Concreta de Acción (ACA), que tiene como finalidad mantener una conexión directa en todos los estados del país, para emitir una ofensiva nacional y avanzar en pro del bienestar de los venezolanos.

Esto se efectuará a través de unas pantallas en las que se verificará cada uno de los entes encargados sobre los siguientes puntos:

Cuadrantes de Paz Consejo Federal de Gobierno (CFG) CEAS Patria (Minpal) que significa control y entrega de alimentos subsidiados. Patria (Distribución de combustible) Patria (Monitoreo de entrega de bonos) 1x 10 del Buen Gobierno

Los 5.334 Circuitos Comunales del país deben cumplir con lo establecido por el jefe de Estado sobre la comunicación eficiente, el trabajo en equipo y el afianzamiento de las bases populares. El Presidente ordenó que cada uno debe contar con una sala bien dotada.

El Dignatario venezolano también instó a todos los Ministerios a desplegar las acciones pertinentes, para prestar el apoyo requerido a las comunidades y así accionar con los proyectos escogidos en la primera Consulta Popular Nacional 2025.

