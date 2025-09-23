Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Maduro insiste en enviar cartas a Trump para “revelar la verdad” sobre Venezuela

Durante su programa televisivo “Con Maduro +”, el mandatario señaló que no le preocupa la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense

Por Andrea Guerrero

Maduro insiste en enviar cartas a Trump para “revelar la verdad” sobre Venezuela
Foto: Agencia
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su intención de continuar enviando comunicaciones oficiales a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el propósito de exponer lo que considera “la verdad” sobre la situación venezolana.

Durante su programa televisivo “Con Maduro +”, el mandatario señaló que no le preocupa la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense. “Eso es lo de menos, lo importante es defender la verdad”, expresó, al tiempo que aseguró que esta primera misiva será seguida por otras. “Si cierran una puerta, uno entra por la ventana”, dijo, en referencia a su empeño por hacer llegar su mensaje a la Casa Blanca.

Maduro explicó que la carta no estaba destinada a hacerse pública, pero fue divulgada por medios estadounidenses a través de la agencia Reuters. Ante ello, decidió publicar el contenido completo para que, según sus palabras, “se conozca”.

En el documento, además de plantear su visión sobre Venezuela, invitó a Trump a trabajar conjuntamente para combatir las noticias falsas (“Fake News”) y compartió información sobre rutas de tráfico de drogas, apoyándose en mapas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Según el presidente venezolano, solo el 5 % de la cocaína producida en Colombia intenta pasar por territorio venezolano, mientras que el 70 % saldría por empresas bananeras vinculadas al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con destino a Estados Unidos.

Maduro también se refirió al despliegue de 4.500 marines estadounidenses en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, como parte de una estrategia de Washington para frenar el narcotráfico. No obstante, consideró que el problema de las drogas debe abordarse como un asunto de salud pública en Estados Unidos, y propuso establecer una alianza para enfrentar el fenómeno de manera integral.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

