MCM: "No aceptamos ni avalamos ninguna elección antes de hacer respetar los resultados del 28-Jul"

La opositora, María Corina Machado, se pronunció este lunes 27 de enero, sobre la confirmación de las próximas elecciones regionales y parlamentarias llevadas a cabo el próximo 27 de abril en el país.

A través de su cuenta en Instagram, la opositora emitió un comunicado donde explica, lo que para ella son los siete principios básicos para la libertad.

Uno de los puntos fue que no avala ni acepta unos nuevos comicios en el país.

"Las elecciones son para elegir y el pueblo ya eligió. No aceptamos ni avalamos ninguna elección antes de hacer respetar los resultados del 28-J. No debe pedir el voto popular quien no defiende el resultado del voto popular".

También hizo mención a la "corresponsabilidad ciudadana" donde indicó que "todos tenemos la obligación de hacer cumplir el mandato que del 28 de julio. Quien no es parte de la solución, es parte del problema", reza el comunicado.

Lee también: respaldo a María Corina Machado

Noticia al Día