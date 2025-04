MCM rechaza ir nuevamente a elecciones hasta que se cumpla la soberanía popular

Este domingo 19 de enero, la líder opositora María Corina Machado rechazó en participar en nuevas elecciones en Venezuela.

"Hasta que se respete la soberanía popular expresada en las urnas el 28 de julio…Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió…El resultado debe y va a ser respetado", exigió Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La líder opositora consideró que ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados, no es defender el voto.

"Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular", expresó la líder.

Venezolanos,



Este mensaje, hoy 19 de enero, es para TODOS:

– Aliados internacionales: los venezolanos decidimos SER LIBRES; el momento de actuar es YA.

– Régimen: entiendan de una vez por todas que Venezuela NO ES gobernable en dictadura.

– Quienes quieren estar “con los dos… pic.twitter.com/bb6Ddv9Fn7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 19, 2025

Noticia al Día / María Corina Machado