Jueves 25 de septiembre de 2025
Internacionales

Ministro del Interior de Corea del Sur presenta su renuncia

Ministro del Interior de Corea del Sur presenta su renuncia. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Ministro del Interior de Corea del Sur presenta su renuncia
El ministro del Interior de Corea del Sur, Lee Sang-min, presentó su renuncia este domingo 8 de diciembre a raíz de la declaración fallida de la ley marcial que desató una profunda crisis política en el país, informó la prensa.

Lee renunció "en grave reconocimiento de su responsabilidad por no servir bien a la ciudadanía y al presidente", afirmó el diario JoongAng Ilbo. El presidente Yoon Suk Yeol aceptó su renuncia, según la misma fuente.

Por su parte, el principal partido de la oposición anunció que intentará nuevamente destituir al presidente el 14 de diciembre, tras el fracaso de una moción en este sentido que se votó ayer sábado en el Parlamento, dijo su líder, Lee Jae-Myung.

El presidente surcoreano sobrevivió a una moción para destituirle gracias al boicot de los diputados de su partido y en medio de multitudinarias protestas en las calles. Tanto el ministro Lee como Yoon están siendo investigados por presunta insurrección.

