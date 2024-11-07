La Plataforma Unitaria manifestó su rechazo la noche del martes 5 de noviembre a la sentencia emanada desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la abogada María Alejandra Díaz, quien introdujo una sentencia ante el máximo tribunal del país para exigir la publicación de la data de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A través de sus redes sociales, la Plataforma Unitaria expresó su repudio al uso de las instituciones del Estado "para perseguir a quienes acuden a ellas en el legítimo ejercicio del derecho a la justicia", como fue el caso de Díaz.

En ese sentido, deploró la decisión "arbitraria" del TSJ de imponer una serie de sanciones contra la abogada -entre ellas la suspensión del ejercicio profesional- por exigir los resultados por mesa y centro electoral, calificando la misma de «persecución judicial».

Por ello, la Plataforma Unitaria subrayó que la misma no va a cambiar lo que pasó el día de las elecciones.

Noticia al Día / Tal Cual