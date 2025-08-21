Presidente Maduro sostuvo reunión con el embajador de China

Este jueves 21 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró "notable avance" de la cooperación de su país con China, después de sostener un encuentro con el embajador de Pekín en Caracas, Lan Hu.

La información la compartió el jefe de Estado a través de sus redes sociales: "Me alegra el notable avance que hemos tenido en todos los proyectos con China en economía, ciencia y tecnología. ¡Estamos en la recta final del 2025!".

A juicio del mandatario nacional, China es "sin lugar a dudas" el país que "lleva la delantera en este mundo" del "concepto humano para el desarrollo".

La reunión con el diplomático chino tuvo lugar en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicasa en el este de Caracas, donde además contó con la participación de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

En el encuentro se discutieron puntos como el trabajo de sus países para la construcción de la "democracia permanente".

