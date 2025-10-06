Lunes 06 de octubre de 2025
PSUV marcha este lunes en Caracas en respaldo al Ejecutivo nacional y en favor de la paz ciudadana

Conductores, motorizados y usuarios del transporte público deben tomar previsiones desde el mediodía ante posibles desvíos y congestión vehicular

Por Andrea Guerrero

PSUV marcha este lunes en Caracas en respaldo al Ejecutivo nacional y en favor de la paz ciudadana
Foto: Agencia
Este lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó una movilización en la ciudad capital en respaldo al Ejecutivo nacional y en favor de la paz ciudadana.

La actividad se desarrollará en horario vespertino y recorrerá el eje Petare–Altamira, lo que implicará restricciones parciales en varias vías del este de Caracas, especialmente en zonas de tránsito intermunicipal. Conductores, motorizados y usuarios del transporte público deben tomar previsiones desde el mediodía ante posibles desvíos y congestión vehicular.

La marcha partirá a la 1:00 p.m. desde el Gran Muro de Petare y culminará en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ubicada en Parque Cristal, Altamira. El recorrido abarcará aproximadamente 4,5 kilómetros por la avenida Francisco de Miranda, una de las principales arterias del área metropolitana.

Para evitar el eje central de la movilización, las autoridades recomiendan utilizar como rutas alternas:

  • Avenida Rómulo Gallegos, entre La Urbina y Los Dos Caminos
  • Avenida Francisco de Paula Santander, con conexión a la autopista Gran Cacique Guaicaipuro
  • Calle La Floresta y avenida principal de Sebucán, como acceso hacia Chacao
  • Autopista Francisco Fajardo, desde Macaracuay o El Llanito

El transporte superficial podría modificar sus rutas sin previo aviso. Se sugiere salir con antelación, evitar estacionamientos en vías principales y consultar fuentes oficiales o aplicaciones de tráfico en tiempo real para mantenerse informado.

Aunque la actividad está prevista para la tarde, sus efectos sobre la movilidad urbana podrían prolongarse hasta entrada la noche.

Alerta diplomática en medio de la jornada

En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Diálogo por la Paz, diputado Jorge Rodríguez, informó sobre una amenaza contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Según el parlamentario, el Gobierno de Donald Trump fue advertido por tres canales distintos sobre una operación de falsa bandera presuntamente organizada por sectores extremistas de la derecha local, con la intención de colocar explosivos en la sede diplomática.

Rodríguez indicó que también se notificó a una embajada europea para que transmitiera la información al personal estadounidense acreditado en el país.

Noticia al Día / FM Center

