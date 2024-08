Rector de la UCAB pide retomar negociación política

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), padre jesuita Arturo Peraza, reconoció la necesidad de los venezolanos de conocer la verdad con relación a la elección presidencial del 28 de julio; sin embargo, señaló que la gobernabilidad no se producirá únicamente con estos resultados, sino a través de un proceso de negociación política.

"Los venezolanos necesitamos encontrar la verdad. La verdad no es solamente cuál es el resultado, también es ese proceso de negociación que debía ocurrir y no ocurrió. Lamentablemente, cocinamos una crisis. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con sus roles. No puede el Tribunal Supremo (TSJ) quitarle las funciones al Consejo Nacional Electoral", afirmó en el programa Abriendo puertas, transmitido este domingo, 18 de agosto, por Venevisión.

En ese sentido, Peraza hizo un llamado al CNE a reasumir sus funciones, con la presencia de los observadores internacionales, que ya hicieron un primer pronunciamiento y que podrían llegar a las mismas u otras conclusiones con datos que sean verificables.

Recordó que el proceso electoral es competencia del CNE y esta tarea no puede ser atribuida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en referencia al recurso interpuesto por el mandatario Nicolás Maduro.

También recordó que hay procesos de verificación y auditorías establecidos en el reglamento electoral que debieron realizarse y representan garantías. "Además, ese proceso dentro del Consejo Nacional Electoral establece caminos para que los actores políticos tengan espacio para el diálogo", apuntó.

De igual forma, cuestionó la totalización de resultados por parte del CNE si, según alegó el ente, fue atacado de forma cibernética. "(…) Si hubo tal ataque y, por tanto, no puede haber actas, no puede haber transmisión, ¿cómo hay totalización y adjudicación? Resulta un poco difícil explicar ese escenario (…) Esa historia tiene problemas –o uno le encuentra algunos- que la hacen difícilmente creíble", argumentó.

Añadió que una nueva elección, como la plantearon algunos actores, no resolverá el problema venezolano, pues se necesita un proceso de diálogo que permita establecer una base institucional.

Noticia al Día / Venevisión