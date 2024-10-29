El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes 28 de octubre, de inmoral e inaceptable la decisión del gobierno de Brasil de vetar a Venezuela para que no forme parte como socio de los BRICS.

Sin embargo, el mandatario nacional espera que su par de Brasil, Lula da Silva, analice la situación. “Yo prefiero esperar a que Lula observe y él como jefe de Estado, en su momento diga lo que tiene que decir”.

Antes de esta afirmación, el mandatario indicó que esta decisión va en contra de los principios legales de Brasil y la Celac.

“Absolutamente negado a los principios que conocemos y que el presidente Lula ha defendido durante años”.

Contó que el canciller de Brasil, Mauro Vieira, le afirmó, personalmente, que no lo haría. “Así lo manifestó de forma clara y directa”.

"Nosotros contamos con el voto de 9 de los 10 países miembros de los BRICS. Solamente faltaba uno”.

Subrayó que durante el encuentro, apareció un funcionario de “oscuro y triste pasado bolsonarista, Eduardo Paes Saboia, quien afirmó de manera directa que Venezuela no entraba a los BRICS”.

Maduro determinó que es una “necedad” pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela de pertenecer al nuevo mundo que plantea el grupo de los BRICS.

Precisó que Venezuela tiene muy buenas relaciones con Brasil y así deben continuar.

