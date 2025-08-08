Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Yván Gil: "Patética" la recompensa que ofrece EEUU por el presidente Maduro

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gil aseguró que Bondi ha montado “un circo mediático” con el objetivo de satisfacer a sectores de la oposición venezolana, en medio de lo que describió como un nuevo intento de desestabilización en el país

Por Andrea Guerrero

Yván Gil:
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, calificó como “patética” la recompensa anunciada por la fiscal estadounidense Pamela Bondi, destinada a obtener información que permita la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A juicio del canciller, se trata de “la cortina de humo más ridícula” que ha presenciado.

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gil aseguró que Bondi ha montado “un circo mediático” con el objetivo de satisfacer a sectores de la oposición venezolana, en medio de lo que describió como un nuevo intento de desestabilización en el país.

“No nos sorprende, viniendo de quién viene”, expresó el canciller, al tiempo que calificó el anuncio como “un show” y “un chiste”, señalando que responde a una “desesperada distracción de sus propias miserias”.

Asimismo, recordó que la funcionaria estadounidense ha estado vinculada a polémicas, como la supuesta “lista secreta” del caso Epstein, y que ha sido objeto de escándalos relacionados con favores políticos.

Gil concluyó su mensaje afirmando que esta acción representa una estrategia de propaganda: “La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, sentenció.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gian Carlo Di Martino será juramentado como Alcalde Bolivariano de Maracaibo este viernes

Gian Carlo Di Martino será juramentado como Alcalde Bolivariano de Maracaibo este viernes

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Terminó la espera de 12 años: Reinaugurarán la pista de hielo en Galerías Mall el próximo 8-Ag

Terminó la espera de 12 años: Reinaugurarán la pista de hielo en Galerías Mall el próximo 8-Ag

Noticias Relacionadas

Política

Yván Gil: "Patética" la recompensa que ofrece EEUU por el presidente Maduro

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gil aseguró que Bondi ha montado “un circo mediático” con el objetivo de satisfacer a sectores de la oposición venezolana, en medio de lo que describió como un nuevo intento de desestabilización en el país
Nacionales

Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Se proyectaron materiales audiovisuales que narran la vida y obra de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes serán oficialmente canonizados en octubre, convirtiéndose en los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica
Zulia

Alcalde Di Martino: “En el Mercado Las Pulgas recolectamos mil toneladas de basura en dos días”

El alcalde marabino agregó: “En Resimara, zona de transferencia del aseo urbano ubicada frente a la Terminal de Pasajeros, en cuatro días se han movilizado 20 mil toneladas hacia el relleno sanitario de La Rita. A esto se suma la recolección de 1.200 toneladas en el centro de la ciudad, realizada por la Gobernación del Zulia”.
Zulia

Juramentados los nuevos concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Allí, los 22 concejales presentes —tanto principales como suplentes— prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco legal del estado Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025