Yván Gil: "Patética" la recompensa que ofrece EEUU por el presidente Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, calificó como “patética” la recompensa anunciada por la fiscal estadounidense Pamela Bondi, destinada a obtener información que permita la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A juicio del canciller, se trata de “la cortina de humo más ridícula” que ha presenciado.

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gil aseguró que Bondi ha montado “un circo mediático” con el objetivo de satisfacer a sectores de la oposición venezolana, en medio de lo que describió como un nuevo intento de desestabilización en el país.

“No nos sorprende, viniendo de quién viene”, expresó el canciller, al tiempo que calificó el anuncio como “un show” y “un chiste”, señalando que responde a una “desesperada distracción de sus propias miserias”.

Asimismo, recordó que la funcionaria estadounidense ha estado vinculada a polémicas, como la supuesta “lista secreta” del caso Epstein, y que ha sido objeto de escándalos relacionados con favores políticos.

Gil concluyó su mensaje afirmando que esta acción representa una estrategia de propaganda: “La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, sentenció.

