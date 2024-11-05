Daniel Sarcos y Leo Colina arrasan con su nuevo éxito musical “La Hora Loca”

La dupla conformada por el reconocido presentador y animador venezolano Daniel Sarcos y el talentoso cantante y productor Leo Colina ha lanzado su nuevo sencillo, “La Hora Loca”, una canción que promete convertirse en el tema de fiesta de la temporada. Con un estilo fresco y contagioso, este tema fusiona ritmos latinos con una letra alegre y festiva, invitando a todos a dejar las preocupaciones de lado y entregarse al baile y la celebración.

Daniel Sarcos, quien es ampliamente conocido por su carrera como presentador en programas como Súper Sábado Sensacional y La Guerra de los Sexos, sorprende ahora a sus seguidores con esta incursión musical. Aunque no es su primera aventura en la música, “La Hora Loca” marca un cambio de estilo, orientado a la diversión y el entretenimiento de las masas. Sarcos comentó en una reciente entrevista: “Siempre he sentido una gran pasión por la música, y trabajar con Leo Colina en este proyecto ha sido increíble. Queremos llevar alegría, queremos que la gente olvide sus problemas y se divierta”.

Leo Colina, por su parte, es un músico con una trayectoria sólida en la producción de temas tropicales y urbanos. Con su característico estilo innovador, ha sabido captar la esencia de la “hora loca”, una tradición venezolana que se ha convertido en un fenómeno en fiestas alrededor del mundo. “La Hora Loca” captura ese instante en el que la fiesta alcanza su punto máximo, cuando la pista de baile se llena y nadie se queda sentado.

“La colaboración con Daniel ha sido una experiencia increíble. La energía que él trae es única, y juntos logramos crear algo que sabemos que conectará con el público. Este tema es una celebración de la vida y de esos momentos que nos hacen olvidar todo lo demás”, comentó Colina sobre su trabajo en el sencillo.

“La Hora Loca” fue lanzada en las principales plataformas de streaming el pasado viernes y ya está capturando la atención de miles de oyentes en redes sociales, quienes no dudan en compartir sus videos bailando al ritmo de la pegajosa canción. Además, el video musical del tema, que ya suma miles de reproducciones, muestra una fiesta desenfrenada al estilo de la “hora loca” venezolana, con máscaras, confeti y una multitud que baila al compás de los ritmos tropicales y urbanos.

El éxito de “La Hora Loca” destaca no solo por su calidad musical, sino también por la popularidad de sus intérpretes. La canción ha generado una gran expectativa en los fans de Daniel Sarcos y de Leo Colina, quienes esperan que esta colaboración sea la primera de muchas. Con este sencillo, ambos artistas planean realizar una gira promocional en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, donde ya cuentan con una base sólida de seguidores.

“La Hora Loca” no es solo una canción; es un llamado a la fiesta, a la alegría y a la celebración de la vida. Con su estilo contagioso y su mensaje positivo, este nuevo éxito de Daniel Sarcos y Leo Colina promete quedarse en las listas de reproducción de quienes buscan buena música y, sobre todo, pasar un buen rato.

Noticia al Día