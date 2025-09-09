Martes 09 de septiembre de 2025
La isla de Margarita recibe 455 turistas rusos para celebrar a ‘Vallita’

La ministra de Turismo, Leticia Gómez indicó que con este grupo suman un total de 2 mil 196 visitantes rusos que han llegado a Margarita en 2025

Por Candy Valbuena

La isla de Margarita recibe 455 turistas rusos para celebrar a 'Vallita'
Turistas rusos llegan a Porlamar. Foto: RRSS
Este lunes, 8 de septiembre en ocasión de la celebración de los 114 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle, 455 turistas provenientes de Moscú arribaron a la isla de Margarita en un nuevo vuelo chárter.

"Hoy, día de la Virgen del Valle, patrona del Oriente, la isla de Margarita recibe 455 nuevos turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar, organizada por Pegas Touristik y Hover Tours", informó la ministra del Turismo Leticia Gómez, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Con este último grupo de turistas rusos que llegaron a Margarita, suman un total de 2 mil 196 visitantes, también junto a la comercializada por Venetur y la aerolínea bandera Conviasa, continuó la titular de la cartera de turismo en el país.



