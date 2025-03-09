Yandel lanzará "Sinfónico" el 3 de abril

El reguetonero puertorriqueño Yandel anunció que el próximo 3 de abril lanzará su nueva producción musical, ‘Sinfónico’, compuesto por 29 emblemáticos temas propios y grabados junto a una orquesta sinfónica.

Según se explicó en un comunicado, el concepto de ‘Sinfónico’ provino luego de una presentación que ofreció en octubre pasado de una selección de sus éxitos, en un formato clásico, como un proyecto especial con estudiantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés).

Esa primera experiencia inspiró al artista a crear este nuevo álbum y una gira sinfónica este año que arrancará en el Coliseo de Puerto Rico el 10 de mayo y que llevará al veterano artista urbano puertorriqueño a otros importantes escenarios en varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.

El concierto unirá a Yandel con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Ángel ‘Cucco’ Peña.

Y como parte del lanzamiento del nuevo álbum, Yandel también presentó este jueves uno de los sencillos del disco, ‘Nunca me olvides’.

Además, su disco anterior, ‘Elyte’, recibió Certificación de Oro de la Asociación de la Industria Discográfica de América.

Como solista, Yandel cuenta con 16 canciones en el puesto #1 de la lista Top Latin Airplay de Billboard.

En marzo de 2019, lanzó su sexto álbum en solitario, ‘The One’, en 2018, junto a Wisin, lanzaron su álbum como dúo ‘Los campeones del pueblo / The Big Leagues’, y en el verano de 2020 estrenó otro de sus discos, ‘Quién contra mí 2’.

Noticia al Día/EFE